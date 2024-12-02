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Около 200 тыс операций провели офтальмологи Боткинской больницы в Москве за 5 лет

Около 200 тыс. операций провели за пять лет в Московском городском офтальмологическом центре Боткинской больницы. В рамках хирургических вмешательств используется новейшее оборудование, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-аккаунте .

В центре доступен полный спектр лечебно-диагностических процедур, в том числе там проводят сложнейшие операции. Пациенты могут обратиться в медучреждение по вопросам отслоения сетчатки, пересадки роговицы, замене хрусталика и лечению глаукомы.

Центр оснащен около 1,2 тыс. единиц современного оборудования. Специалисты пользуются аппаратами для исследования роговицы, фотощелевыми лампами, лазерами нового поколения, аппаратами оптической когерентной томографии и многим другим.

В операционном блоке есть все, чтобы провести хирургическое вмешательство на любых отделах глаза. В том числе он оснащен многофункциональными микроскопами с системами видеозаписи.

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