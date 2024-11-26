Фото - © Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

сегодня в 09:41

13 поликлиник открыли в Москве после реконструкции

В разных районах столицы после реконструкции были открыты 13 детских и взрослых поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Обновленные поликлиники обслуживают свыше 440 тыс. москвичей. Медучреждения работают по новому городскому стандарту.

Установленное в них современное оборудование расширило диагностические возможности медиков. Головные здания поликлиник дополнительно оснастили рентгеновским денситометром, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, а также аппаратами УЗИ экспертного класса и эндоскопическим оборудованием.

При реконструкции было большое внимание уделено благоустройству территорий. Около входов в детские поликлиники рабочие посадили ели. Перед Новым годом их планируется украсить иллюминацией.