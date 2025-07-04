На платном участке в Липецкой области сгорели семь машин

сегодня в 22:40

На трассе М-4 «Дон» столкнулись и загорелись семь машин

Крупное ДТП с масштабным возгоранием автомобилей произошло сегодня на 399-м километре трассы М-4 «Дон» в Липецкой области, сообщает Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, столкнулись два грузовых автомобиля и несколько легковых машин, после чего вспыхнул пожар. Огонь охватил семь автомобилей.

По информации источника SHOT, как минимум один человек пострадал. Его состояние сейчас уточняется.

Из-за аварии движение на платном участке трассы перекрыто, образовалась многокилометровая пробка. К месту происшествия выехали пожарные расчеты, спасатели и сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства массового столкновения пока неизвестны