Около 18 литров крови собрали в Ленинском округе в день донора

Жители Ленинского городского округа во Дворце спорта «Видное» сдали 18 литров донорской крови и ее компонентов в рамках традиционной акции «День донора». В акции приняли участие 40 доноров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В нашем округе живут очень много неравнодушных жителей. Для кого-то донорство стало уже образом жизни, а кто-то впервые сел в донорское кресло. Сдать кровь — это не только благородный поступок, но и возможность подарить надежду тем, кто в ней нуждается. Неравнодушие и помощь этих людей неоценима», — сказала заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова.

Стать донором мог любой желающий, достигший 18-летнего возраста при предъявлении паспорта и имеющий постоянную регистрацию или временную регистрацию в Подмосковье и Москве. До взятия крови медики проверили у доноров уровень гемоглобина, артериальное давление и установили группу крови. Затем доноров осмотрел врач-трансфузиолог.

В июле 2024 года было собрано более 15 литров крови. Ежегодно на территории Ленинского городского округа по графику проводится порядка 10 акций по сдаче крови и ее компонентов. С начала 2024 года и на сегодняшний момент жители округа сдали более 200 литров крови.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.