Около 17 млрд рублей планируют потратить в Подмосковье на медоснащение

Заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, что в предстоящие годы регион планирует потратить на оборудование для объектов здравоохранения примерно 17 миллиардов рублей.

«Наиболее крупная программа, в которой мы принимаем участие, – это наша программа государственного здравоохранения. Основные направления, на какие предусмотрены расходы, это, в первую очередь, обеспечение работы нашего территориального фонда обязательного медицинского страхования: более 103 миллиардов рублей», — сообщил Забелин на публичных слушаниях бюджета региона на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

По его словам, на лекарства и расходные материалы запланировано еще 40,8 миллиарда рублей.

А на обновление материально технической базы и оборудования – 16 миллиардов и 980 миллионов рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как поддерживают врачей в регионе. Эта работа сопровождается модернизацией первичного звена и заботой о медиках.

Глава региона подчеркнул, что врачи — в центре внимания властей. Им нужна забота, достойная оплата и дополнительные условия.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

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