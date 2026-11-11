В Дмитровском округе открыли новый сезон Единой школьной лиги

На открытии участников приветствовали начальник управления физической культуры и спорта Дмитрий Серебряков и руководитель сети отделений АО «Альфа-Банк» Ирина Скворцова.

Первый спортивный разряд по распоряжению министерства физической культуры и спорта Московской области получили 14 волейболисток школы олимпийского резерва «Дмитров М.Б.М.». Значки и подарки от «Альфа-Банка» вручили Василисе Агафоновой, Татьяне Ананьиной, Карине Гавиной, Софье Гавриловой, Кире Еременко, Евдокии Журавлевой, Елизавете Матвеевой, Варваре Наумкиной, Анне Низовой, Анне Петрук, Алине Угаровой, Софии Фадейкиной, Диане Фоминой и Кристине Шведовой.

Синьковская школа № 1, победитель сезона 2024–2025, передала переходящий кубок за победу в общем зачете Инженерной школе — победителю прошлого сезона. Впервые трофей вручили синьковским школьникам в 2024 году, с тех пор он переходит от победителя к победителю.

В стартовых играх участвовали шесть команд: лицей № 4 Дмитрова, Деденевская, Икшинская и Подосинковская школы, гимназия «Дмитров» и Дмитровская школа № 2. Матчи прошли по круговой системе. У юношей первое место заняла гимназия «Дмитров», второе — Дмитровская школа № 2. У девушек лидировал лицей № 4 Дмитрова, следом расположилась Подосинковская школа.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что школьная лига — инициатива губернатора, которая помогает детям заниматься любимыми видами спорта, соревноваться и находить друзей. Он пожелал участникам успехов и побед.

12 ноября в комплексе стадиона «Локомотив» пройдут соревнования по футзалу третьего дивизиона. 13 ноября комплекс спортивного клуба «Синьково» примет баскетбол 3×3 второго дивизиона.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.