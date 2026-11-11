В Ступино проверили готовность коммунальных служб к зиме

Глава Ступино Сергей Мужальских 10 ноября провел оперативное совещание по подготовке дорожных и коммунальных служб к зимнему содержанию дорог, улиц и дворов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зимнее содержание более 1 230 км дорог в Ступино обеспечат ОАО «Ступинское ДРСУ» и ООО «Благодор». Подготовлены 64 единицы техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы и автогрейдеры. Планируется задействовать 30 дорожных рабочих. С учетом опыта прошлых зим закуплены тракторы, снегопогрузчики и роторная техника для тротуаров. Заготовлено 87% необходимого объема противогололедных материалов, определены пять площадок для складирования снега.

В округе предстоит убирать более 360 гектаров территорий, включая 260 дворов, 231 детскую площадку и 115 общественных зон. МКУ «Благоустройство» планирует привлечь 83 рабочих и 35 механизаторов, использовать 45 единиц спецтехники и 51 снегоуборщик. Запас пескосоляной смеси составляет 1 170 тонн. Подрядчики дополнительно предоставят 195 дворников и 14 единиц техники.

Работы контролируют с помощью систем ГЛОНАСС, СКПДИ и РНИС. В 2026 году в рамках регионального пилотного проекта внедрили сервис «Яндекс Вектор». Оптимизация маршрутов повысила эффективность использования техники на 20% и сократила холостой пробег на 17%.

Сначала будут расчищать входные группы многоквартирных домов, лестницы и спуски, затем — тротуары, детские площадки и подъезды к контейнерным площадкам. Особое внимание уделят дорогам с маршрутами общественного транспорта.

Сергей Мужальских подчеркнул необходимость постоянной готовности служб к снегопадам и оперативного реагирования на изменения погоды. Диспетчерские службы подрядчиков переведены на круглосуточную работу. В завершение совещания участники обсудили текущую оперативную обстановку в округе и первоочередные задачи коммунальных служб.

Важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.