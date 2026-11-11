Льготный проезд в автобусах Подмосковья можно подтверждать через МАКС ID

В автобусах Московской области появилась возможность подтверждать право на льготный проезд с помощью цифрового ID в приложении «МАКС». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Теперь для подтверждения льготы контролеру или инспектору достаточно считать QR-код. При проверке сотрудник видит только подтверждение льготного статуса пассажира, персональные данные при этом не отображаются.

Новый сервис доступен студентам, пенсионерам, многодетным семьям и инвалидам. Цифровой ID позволяет проверять возраст и льготный статус, а также заменяет паспорт и водительское удостоверение.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть мобильное приложение «МАКС», зайти в раздел «Цифровой ID», нажать «Создать QR», затем «Добавить документы» и подтвердить действие через «Госуслуги».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.