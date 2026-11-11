12 водоемов Одинцовского округа участвуют в голосовании за расчистку

Двенадцать водоемов Одинцовского округа претендуют на расчистку в 2027 году по программе «100 прудов и озер». Голосование проходит на портале «Добродел» до 10 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В список для голосования вошли 12 объектов Одинцовского округа: — пруд на реке Саминке в Одинцове (Решетников пруд); — каскад прудов в деревне Щедрино; — пруд на реке Большой Вяземке в Голицыне (Верхний Голицынский пруд); — озеро Ершовское; — пруд в деревне Фуньково; — пруд на реке Нахавне в деревне Богачево; — пруд на реке Мяте в деревне Акулово (Пруд Песочный); — пруд на реке Саминке в поселке Барвиха; — каскад прудов на реке Самаринке в деревне Измалково; — пруд в деревне Ивонино; — пруд на реке Сетуни в селе Никольском (Верхний Никольский пруд); — пруд на реке Мяте в деревне Акулово.

Голосование за расчистку в 2027 году продлится до 10 декабря. На портале «Добродел» необходимо выбрать город или район, найти водоем в списке, нажать кнопку «Проголосовать» и подтвердить личность через «Госуслуги».

На выбранных объектах рабочие уберут ряску и камыш, поднимут со дна бытовой мусор и спилят опасные старые деревья в воде.

Программа «100 прудов и озер» действует в Подмосковье с 2021 года. За это время в регионе привели в порядок 324 водоема. В 2026 году расчистили 39 прудов.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.