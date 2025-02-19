Офтальмолог объяснил, как компьютерные очки влияют на сон

Врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Кирилл Светлаков рассказал, почему важно носить специальные очки при работе за компьютером — это может благоприятно повлиять на сон, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Как объяснил медик, избыточное количество синего цвета, излучаемого монитором, вредит глазам, так как природой не предусмотрено, чтобы человеческий глаз получал избыток синего спектра.

По его словам, на дорогих моделях обычно установлены специальные фильтры, но если у монитора менее 120 Гц, глаза необходимо защищать.

«Также можно приобрести специальные компьютерные очки, отсекающие избыток синего и фиолетового спектра. Однако ходить в них постоянно не стоит, так как при взгляде на другие объекты будет изменено цветовосприятие», — объяснил Светлаков.

Врач посоветовал носить компьютерные очки в первую очередь тем, у кого есть проблемы со зрением, а также при частом стрессе и бессоннице — такие очки благоприятно влияют на сон, хотя и не снимут дискомфорт в глазах полностью. На это также влияют освещение и положение тела при работе за компьютером.