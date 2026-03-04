Офтальмолог Гозиев: для защиты зрения надо есть рыбу дважды в неделю

Шпинат, кейл и яичный желток помогают фильтровать синий свет, а омега-3 из жирной рыбы поддерживают слезную пленку, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Сино Гозиев.

«Есть нутриенты с доказательной базой. Лютеин и зеаксантин, содержащиеся в шпинате, кейле, яичном желтке и кукурузе, накапливаются в макуле и помогают фильтровать синий свет. Омега-3 (DHA и EPA) из жирной рыбы и льняного масла поддерживают слезную пленку и обладают противовоспалительным действием», – рассказал Гозиев.

Он добавил, что витамины C, E и цинк участвуют в антиоксидантной защите и регенерации зрительного пигмента.

«Антоцианы из черники, черной смородины, вишни способствуют лучшей адаптации к темноте. Витамин D участвует в модуляции иммунитета и потенциальной защите от возрастной макулярной дегенерации и синдрома сухого глаза», – отметил врач.

Гозиев порекомендовал включать в рацион 2–3 порции листовой зелени в неделю, есть рыбу два раза в неделю, употреблять яйца как доступный источник лютеина и не злоупотреблять БАДами без показаний, поскольку избыток некоторых микроэлементов может быть токсичен.

Каждый год 4 марта отмечается Международный день очкарика. Согласно медицинским данным из открытых источников, таких людей немало – около трети населения Земли вынуждены носить очки из-за различных проблем со зрением.

