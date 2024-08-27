Офтальмолог Миргородская рассказала о влиянии стресса на зрение

Зрение может страдать из-за стресса, при котором вырабатываются так называемые стрессовые гормоны: адреналин, кортизол, норадреналин, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиники», к. м. н. Светлана Миргородская.

«А выработка этих гормонов вызывает спазм сосудов, преимущественно периферических. Так, например, при спазме сосудов сетчатки на фоне стресса нарушается острота зрения, возникает туннельное зрение (когда сужается поля зрения)», — рассказала врач.

Также, по ее словам, при повышении уровня кортизола в крови на фоне стресса и анатомической предрасположенности может манифестировать такое заболевание, как центральная серозная хориоретинопатия, проявляющаяся ухудшением остроты зрения, появлением в центральном поле зрения устойчивого серого или желтого пятна, искажением прямых линий.

«На фоне стресса и выработки гормонов стресса ухудшается и работа переднего отдела глаза. Может возникать спазм аккомодации, при котором возникает „ложная близорукость“, может появляться двоение и даже мигренеподобные головные боли. А также на фоне спазма сосудов переднего отдела глазного яблока появляется или ухудшается проявление синдрома сухого глаза и дисфункции мейбомиевых желез», — добавила офтальмолог.

Кроме того, она отметила, что стресс ухудшает у пациентов сопутствующую общую патологию, что может проявляться, в свою очередь, ухудшением состояния глаз. К таким заболеваниям относятся сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, патология щитовидной железы и другие.