Офтальмолог Химкинской больницы рассказала, как сохранить зрение

Заведующая офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марина Илюхина дала рекомендации по сохранению здоровья глаз к Всемирному дню зрения, который отмечают во второй четверг октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Зрение дает до 98% информации об окружающем мире и влияет на качество жизни, способность общаться, учиться и работать. Заболеваемость глаз растет в России и мире, поэтому профилактика и своевременное лечение особенно важны.

Органы зрения закладываются на 4–5-й неделе внутриутробного развития. Правильное питание будущей матери и грудное вскармливание важны для здоровья глаз ребенка. Витамин А, омега-3 жирные кислоты, антиоксиданты и иммуноглобулины в грудном молоке поддерживают развитие сетчатки и зрительных нервов, укрепляют иммунитет, снижают риск глазных инфекций и будущих проблем со зрением.

«Защищайте глаза от УФ-излучения — носите солнцезащитные очки. Снижайте нагрузку — уменьшайте яркость экранов и делайте перерывы при работе с гаджетами. Контролируйте здоровье — следите за уровнем сахара и артериальным давлением», — пояснила заведующая офтальмологическим отделением Химкинской клинической больницы Марина Илюхина.

Врач также рекомендовала включать в рацион витамины и антиоксиданты, отказаться от курения и алкоголя и ежедневно гулять на свежем воздухе.

До 40 лет при отсутствии жалоб и факторов риска комплексное обследование зрения рекомендуют каждые 2–4 года: оно помогает выявить скрытые патологии. В 40–54 года риск глаукомы растет, поэтому осмотры нужны каждые 1–3 года. Даже при обновлении рецепта на очки или линзы важно измерить внутриглазное давление и осмотреть диск зрительного нерва.

В 55–64 года риск заболевания значительно увеличивается, обследоваться следует каждые 1–2 года. Людям старше 65 лет необходим ежегодный осмотр: компенсаторные возможности организма снижаются, а вероятность открытоугольной глаукомы становится максимальной.

Получить консультацию химкинских офтальмологов или задать вопросы можно по телефону +7 (989) 047-74-54 строго с 13:00 до 15:00 с понедельника по пятницу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.