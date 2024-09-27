Одышка и слабость: в каких случаях можно подозревать инфаркт

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал о признаках, которые могут указывать на инфаркт. По словам медика, один из таких — боли в грудной клетке, сообщает «Вечерняя Москва».

«Если у человека есть боли в грудной клетке, они сопровождаются одышкой и слабостью, это уже повод провериться у специалиста. Так как за этими симптомами могут скрываться различные заболевания сердца, в том числе скрытый инфаркт», — предупредил доктор.

Сами по себе нарушения сердечного ритма, аритмия и тахикардия, свидетельствуют о развитии более серьезных проблем. На них нельзя закрывать глаза, необходимо срочно обращаться ко врачу, подчеркнул Кондрахин.

Еще один важный «звоночек» — это повышенное артериальное давление. В связи с этим пациентам важно знать, что способствует его понижению и как сохранить сердце здоровым. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни: спать не менее 7-8 часов в день, правильно питаться, отказаться от курения и приема алкоголя.