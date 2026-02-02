Одной причины не существует: почему развивается рак груди

Риск развития рака молочной железы не возникает на пустом месте и не сводится к одной причине — он формируется из сочетания наследственных факторов, возраста и образа жизни, сообщила РИАМО врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики сети клиник «Персона» и «Прозрение» Ольга Тимина.

«Если говорить честно, не существует одной-единственной и неизбежной причины развития рака молочной железы. Риск всегда складывается из совокупности факторов. Часть из них мы изменить не можем, а на часть вполне способны повлиять. Есть факторы, которые от нас не зависят. В первую очередь это генетика. Примерно в 5–10% случаев заболевание связано с наследственными мутациями, и если у близких родственниц — мамы или сестры — был рак молочной железы, личный риск действительно выше», — сказала Тимина.

Она отметила, что значение имеет и репродуктивный анамнез: раннее начало менструации и поздняя менопауза увеличивают период гормонального воздействия на ткань груди. Ну, и возраст — с годами вероятность заболевания растет, это объективный биологический процесс.

Отсутствие родов — риск рака

«Но есть и факторы, которые напрямую связаны с образом жизни. Отсутствие родов или первые роды в позднем возрасте, отказ от грудного вскармливания — все это лишает организм естественной гормональной „перезагрузки“, которая снижает риск. Существенную роль играет лишний вес, особенно после менопаузы, потому что жировая ткань становится дополнительным источником эстрогенов. Добавьте сюда низкую физическую активность, регулярное употребление алкоголя, курение и длительную заместительную гормональную терапию — и риск постепенно накапливается», — рассказала специалист.

Тимина подчеркнула, что профилактика — это не поиск мифической «волшебной таблетки». Это вполне конкретные и понятные шаги: поддерживать нормальный вес, больше двигаться, отказаться от курения, ограничить алкоголь, осознанно относиться к репродуктивному здоровью и, самое главное, регулярно обследоваться.

«Самообследование молочных желез, УЗИ с молодого возраста и маммография по показаниям позволяют выявлять изменения тогда, когда болезнь еще полностью излечима. Современная онкология умеет эффективно лечить рак молочной железы, если он обнаружен рано. И именно внимательное, ответственное отношение к себе остается самым надежным способом сохранить здоровье», — заключила врач.

Ранее Baza сообщила, что за последние 9 лет в РФ рак груди стал ведущей онкопатологией у женщин, также заболевание помолодело. С 2015 по 2024 год в стране доля рака молочной железы держится на уровне 22–23% от всех онкозаболеваний у женщин.

