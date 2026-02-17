Одного пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы
Фото - © Медиасток.рф
Один из пациентов, которого доставили в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», выписан после выздоровления, сообщает ТАСС.
В медучреждении отметили, что в больнице еще остается один пациент с оспой обезьян. Его состояние удовлетворительное.
Ранее пациентов, у которых диагностировали это заболевание, доставили в Домодедовскую больницу. Они проходили лечение в инфекционном отделении. Врачи назначили им симптоматическую терапию — обезболивающие и жаропонижающие средства.
Первого госпитализированного мужчину недавно выписали.
