Одного пациента с оспой обезьян выписали из Домодедовской больницы

Один из пациентов, которого доставили в Домодедовскую больницу с диагнозом «оспа обезьян», выписан после выздоровления, сообщает ТАСС .

В медучреждении отметили, что в больнице еще остается один пациент с оспой обезьян. Его состояние удовлетворительное.

Ранее пациентов, у которых диагностировали это заболевание, доставили в Домодедовскую больницу. Они проходили лечение в инфекционном отделении. Врачи назначили им симптоматическую терапию — обезболивающие и жаропонижающие средства.

Первого госпитализированного мужчину недавно выписали.

