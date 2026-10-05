Одинцовский роддом проведет занятия для будущих родителей в октябре

Одинцовский роддом в октябре организует школы мам и пап, йогу для беременных, встречи с акушерками и дни открытых дверей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лекция в «Школе мам» 8 октября будет посвящена предвестникам и физиологии родов. В течение месяца участницы также узнают о грудном вскармливании, уходе за новорожденным и техниках самопомощи. Расписание доступно по ссылке.

«Школа пап» приглашает будущих и молодых отцов по понедельникам. На лекциях обсуждают, что важно знать до и после рождения ребенка. Сообщество школы в Телеграм доступно по ссылке.

Йога для беременных проходит по вторникам, ближайшее занятие — 6 октября в 13:00. Участницам предлагают спокойную физическую активность и время для себя. Предварительная запись обязательна. Канал занятий доступен по ссылке.

Дни открытых дверей проходят каждую среду в 12:00. Посетители могут познакомиться с роддомом, пообщаться с врачами и задать вопросы. Встречи с акушерками состоятся 17 и 31 октября в 11:00. Адрес роддома: Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3Б.

Запись в «Школу пап», на дни открытых дверей и встречи с акушерками в роддоме — по телефону +7 (985) 963-14-64 по будням с 9:00 до 17:00.

В женской консультации встречи с акушерками пройдут 8 и 22 октября в 16:00. Записаться можно в регистратуре или по телефону +7 (495) 591-42-85 по будням с 8:00 до 18:00. Адрес: Одинцово, ул. Говорова, д. 10А.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.