Обходительный молодой человек: что известно о расчленителе из Нижнего Новгорода

Жители поселка в Нижегородской области рассказали о мужчине, подозреваемом в жестоком убийстве трех женщин и расчленении тел. По их словам, фигурант дела вежливо общался с соседями и не был замечен в скандалах, об этом пишет РЕН ТВ .

По словам соседей, семья убитой поселилась в Неклюдово летом 2026 года. Женщина и ее сожитель облагораживали участок и занимались ремонтом, временами соседи видели на участке ее дочь и мать.

«Обыкновенный молодой человек, среднего роста, худощавый. Обходительный», — пояснил местный житель Владимир.

По словам другой соседки Марины, семья не жила в поселке постоянно. Сожитель убитой увлекался сваркой и с энтузиазмом участвовал в стройке.

«Жена спокойная, никогда голоса не повысит, все у них тут ладно было. Когда они приезжали, сразу магнитофончик включал и шел делать дела. Было сразу слышно, что он приехал», — добавила женщина.

Она подчеркнула, что в день расправы со стороны соседей не доносилось никаких звуков — поначалу Марина думала, что их вовсе не было в поселке.

По версии следствия, обвиняемый сбежал из воинской части и скрывался от правоохранительных органов. 3 октября он повздорил с сожительницей и насмерть забил ее монтировкой. После этого мужчина направился в Нижний Новгород, где проживали 18-летняя дочь и 77-летняя мать погибшей, и рассказал о расправе.

Узнав, что женщины решили обратиться в полицию, он вновь применил монтировку, а убедившись, что жертвы мертвы, расчленил их тела. Злоумышленник намеревался вывезти трупы в лес. 5 октября автомобиль задержали сотрудники Госавтоинспекции. Злоумышленник пытался сбежать, но его поймали.

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