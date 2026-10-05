Скользкая месть: курьер облил двери недовольного клиента подсолнечным маслом

В Екатеринбурге курьер залил входную дверь клиентки растительным маслом. Поводом стал вопрос женщины об опоздании заказа на 10 минут. Через полчаса курьер вернулся с неизвестным другом и совершил «скользкую месть», сообщает «112» .

Женщина заказала фастфуд. Курьер привез заказ с опозданием на 10 минут. Клиент задала мимолетный вопрос: «Почему так долго?» — после чего курьер ушел недовольным.

Через 20–30 минут он вернулся уже с неизвестным другом. Мужчины залили входную дверь обидчицы растительным маслом. Поступок попал на видео.

Клиентка уверяет, что теперь у нее испорченная дверь и причиненный моральный вред. Она написала заявление в полицию и прокуратуру.

По словам пострадавшей, сначала компания не хотела брать ответственность за своего работника. Но затем извинилась, вернула деньги за заказ и сообщила, что сейчас у них «внутренние разбирательства». О втором мужчине, который был с курьером, комментариев от компании не последовало.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.