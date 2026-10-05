Выпускники программы «Угольные города России» получили дипломы

Организаторами выступили министерство энергетики РФ, госкорпорация ВЭБ.РФ и Государственный фонд «Защитники Отечества». Образовательный интенсив объемом 400 академических часов завершили более 300 представителей управленческих команд. Среди выпускников программы — 38 ветеранов СВО.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что проект объединил управленческие команды для решения важной государственной задачи — создания условий для устойчивого развития шахтерских городов.

«Участники программы на протяжении пяти модулей разрабатывали решения, направленные на создание рабочих мест, привлечение инвестиций и повышение качества жизни людей. Для фонда особенно значимо, что в составе команд работали ветераны специальной военной операции. Участие в такой масштабной программе — это возможность для них применить знания, профессиональный и жизненный опыт и внести вклад в развитие родных городов и регионов», — заявила Цивилева.

В финале обучения управленческие команды представили экспертам программы развития городов, рассчитанные на десятилетнюю перспективу. Особое внимание уделялось созданию рабочих мест в неугольных отраслях, повышению эффективности действующих производств и улучшению качества жизни людей.

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