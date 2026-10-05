Бакланы своим пометом выжгли лес вокруг Байкала

Блогер, директор телеканала «Буряад ТВ» Виталий Раднаев показал в соцсетях видео с пейзажами Байкала, на которых видно, что деревья на береговой линии полностью побелели. В белый цвет также окрасилась и земля вокруг насаждений. Виной всему оказался баклан.

В комментариях к публикации Раднаев задал вопрос подписчикам, знают ли они, почему деревья на Байкале белые. Пользователи Сети тут же отреагировали на публикацию и рассказали, что виной всему помет бакланов. Экскременты птиц содержат такой химический состав, который в буквальном смысле выжигает всю растительность.

В последние годы бакланы массово размножаются на Байкале. Колонии птиц уничтожают не только лес вокруг озера, но и рыбу в нем. Эти птицы хорошо ныряют и плавают под водой, несмотря на то, что их оперение намокает.

Часть пользователей Сети считают, что-то, что происходит в черте Байкала — естественный природный процесс, который гораздо лучше, чем если бы леса погибали от человеческих рук.

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