Подожгли рога быку и выпустили в толпу: скандал на празднике в Колумбии

В городе Сабаналарга на севере Колумбии во время традиционного праздника быку подожгли рога и выпустили на арену с людьми. Обезумевшее животное оказалось в толпе и металось из стороны в сторону, сообщает SHOT .

Инцидент случился во время местных традиционных празднований. К рогам быка привязали горящие пиротехнические элементы, после чего животное выпустили прямо в толпу.

Подобная традиция популярна в Испании и активно осуждается. Там были даже смертельные случаи: быки с горящими рогами теряли ориентацию в пространстве и погибали.

Видео с праздника мгновенно взорвало соцсети и вызвало волну возмущения у зоозащитников. Губернатор департамента Эдуардо Верано потребовал провести расследование и найти организаторов опасного зрелища.

При этом в Колумбии уже принят закон о полном запрете корриды — он вступит в силу в 2027 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.