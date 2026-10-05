Подожгли рога быку и выпустили в толпу: скандал на празднике в Колумбии
Фото - © Telegram-канал SHOT
В городе Сабаналарга на севере Колумбии во время традиционного праздника быку подожгли рога и выпустили на арену с людьми. Обезумевшее животное оказалось в толпе и металось из стороны в сторону, сообщает SHOT.
Инцидент случился во время местных традиционных празднований. К рогам быка привязали горящие пиротехнические элементы, после чего животное выпустили прямо в толпу.
Подобная традиция популярна в Испании и активно осуждается. Там были даже смертельные случаи: быки с горящими рогами теряли ориентацию в пространстве и погибали.
Видео с праздника мгновенно взорвало соцсети и вызвало волну возмущения у зоозащитников. Губернатор департамента Эдуардо Верано потребовал провести расследование и найти организаторов опасного зрелища.
При этом в Колумбии уже принят закон о полном запрете корриды — он вступит в силу в 2027 году.
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