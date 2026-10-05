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Подожгли рога быку и выпустили в толпу: скандал на празднике в Колумбии

Происшествия

Фото - © Telegram-канал SHOT

В городе Сабаналарга на севере Колумбии во время традиционного праздника быку подожгли рога и выпустили на арену с людьми. Обезумевшее животное оказалось в толпе и металось из стороны в сторону, сообщает SHOT.

Инцидент случился во время местных традиционных празднований. К рогам быка привязали горящие пиротехнические элементы, после чего животное выпустили прямо в толпу.

Подобная традиция популярна в Испании и активно осуждается. Там были даже смертельные случаи: быки с горящими рогами теряли ориентацию в пространстве и погибали.

Видео с праздника мгновенно взорвало соцсети и вызвало волну возмущения у зоозащитников. Губернатор департамента Эдуардо Верано потребовал провести расследование и найти организаторов опасного зрелища.

При этом в Колумбии уже принят закон о полном запрете корриды — он вступит в силу в 2027 году.

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