Одинцовский роддом проведет встречи для будущих родителей в ноябре

Одинцовский роддом в ноябре организует занятия для будущих родителей, йогу для беременных и встречи с врачами и акушерками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты Одинцовского роддома помогут будущим родителям подготовиться к родам и материнству. Расписание традиционных лекций «Школы мам» на базе женской консультации доступно по ссылке. Для будущих отцов работает «Школа пап», подробности о ней можно узнать по ссылке.

Занятия йогой для беременных проходят каждый вторник. Ближайшие состоятся 10, 17 и 24 ноября в 13:00. Предварительная запись обязательна. Канал занятий доступен по ссылке.

Встречи с врачами будут проходить каждую среду с 11 ноября в 12:00. Будущие родители смогут познакомиться с роддомом и специалистами, задать вопросы. Встречи с акушерками запланированы на 7, 14, 21 и 28 ноября в 11:00.

Встречи с врачами и акушерками пройдут в роддоме по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3Б. Телефон для справок: +7 (985) 963-14-64, по будням с 9:00 до 17:00.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.