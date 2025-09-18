Один неожиданный фрукт снижает объем висцерального жира у женщин

Journal of Nutrition опубликовал исследование ученых, согласно которому авокадо уменьшает количество висцерального жира у женщин. В нем поучаствовали 105 девушек с лишним весом или ожирением, сообщает « Царьград ».

Они в течение 90 суток каждый день ели авокадо. Спустя это время выяснилось, что у испытуемых женщин уменьшилось количество висцерального жира. При этом у мужчин от употребления этого фрукта такого же эффекта не было.

Висцеральный жир скапливается рядом с внутренними органами. Он негативно влияет на организм человека, даже если масса тела комфортная.

Также висцеральный жир создает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее нутрициолог Игорь Берлинский рассказал, что киноа — полезный продукт. В нем высокое содержание белка, витаминов и клетчатки. Также киноа подходит для людей с диабетом и тех, кто контролирует свой вес.

