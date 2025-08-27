Нутрициолог Берлинский рассказал о пользе киноа

Нутрициолог и профессор естественных наук Игорь Берлинский объяснил, что киноа отличается высоким содержанием белка, клетчатки и витаминов, а также подходит для людей с диабетом и тех, кто следит за весом, сообщает Nord-News .

Киноа часто называют крупой, однако на самом деле это семена растения. По словам технолога здоровья и нутрициолога Игоря Берлинского, киноа выгодно отличается от привычных круп благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, витаминов и минералов. Продукт обладает низким гликемическим и инсулиновым индексом, что делает его полезным для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом и для тех, кто стремится снизить вес.

В составе киноа присутствуют магний, цинк, железо, калий, марганец, а также витамины группы B, включая рибофлавин (B2), B6 и фолат. Семена содержат альфа-линоленовую кислоту, которая положительно влияет на работу сердца и сосудов. Высокое содержание клетчатки способствует нормализации пищеварения, поддерживает здоровье кишечника и помогает контролировать аппетит.

Киноа универсальна в приготовлении: она подходит для гарниров, салатов, теплых блюд и десертов. Игорь Берлинский предложил несколько простых рецептов. Первый вариант — киноа с оливковым маслом и специями: сваренную киноа заправляют оливковым маслом холодного отжима, посыпают кунжутом, добавляют черную соль и молотый перец, по желанию — немного соевого соуса или бальзамического уксуса.

Второй рецепт — салат с киноа, шпинатом и яйцом. Для одной порции понадобятся 100 г вареной киноа, горсть шпината или салатных листьев, 1–2 вареных яйца, половина авокадо и половина огурца. Заправляют блюдо оливковым маслом, лимонным соком, солью, кунжутом и специями по вкусу. Такое сочетание обеспечивает организм белком, полезными жирами и клетчаткой, не повышает уровень сахара в крови и надолго сохраняет чувство сытости.