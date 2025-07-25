Очень светлая кожа и много родинок: кому загорать строго противопоказано?

Летний загар ассоциируется у многих с красотой и здоровьем, однако врачи, особенно дерматологи и онкологи, смотрят на эту привычку с большой осторожностью. Ультрафиолетовое излучение (УФ) — мощный физический фактор, способный вызывать как острые, так и отдаленные повреждения кожи. Поэтому важно понимать: загар — это не признак здоровья, а реакция кожи на повреждение. Об этом сообщил РИАМО директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», к. м. н. Дмитрий Буланов.

Загар с точки зрения врача, особенно онколога или дерматолога, не является безобидным явлением. Для многих категорий людей — это потенциально опасная процедура.

Загар противопоказан:

Людям с очень светлой кожей (I–II фототипы по Фицпатрику). Они быстро обгорают и практически не загорают — их кожа почти не вырабатывает меланин. Даже короткое пребывание на солнце у них часто приводит к ожогам, а в отдаленной перспективе — к повышенному риску развития меланомы и немеланомного рака кожи.

Лицам с множественными невусами (родинками). Ультрафиолет может вызывать мутации в меланоцитах, особенно в уже имеющихся пигментных образованиях. Если у человека более 50 родинок, особенно крупных и атипичных, солнечная инсоляция значительно повышает риск трансформации доброкачественного невуса в меланому.

Пациентам с онкологическими заболеваниями в анамнезе. Наличие в анамнезе меланомы, базалиомы или плоскоклеточного рака кожи — абсолютное противопоказание к загару. Также осторожность требуется при других онкологических диагнозах: после химио- или лучевой терапии кожа становится более чувствительной к солнцу.

Людям, принимающим фотосенсибилизирующие препараты. Некоторые антибиотики (например, тетрациклины), диуретики, ретиноиды, противогрибковые и гормональные препараты повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Это может привести к тяжелым ожогам даже при умеренной инсоляции.

Пациентам с аутоиммунными заболеваниями (особенно СКВ). Системная красная волчанка и другие фоточувствительные заболевания могут обостряться под воздействием ультрафиолета. У таких пациентов пребывание на солнце может вызвать как кожные высыпания, так и системные проявления болезни.

Детям младшего возраста и пожилым людям. У детей кожа еще не обладает достаточной системой защиты от УФ-излучения, а у пожилых эти механизмы уже ослаблены. Обе группы подвержены быстрому повреждению кожи при инсоляции.

«Чтобы минимизировать вред от солнца, нужно следовать нескольким правилам. Выбирайте безопасные часы — до 11:00 и после 17:00. В это время УФ-индекс ниже. Используйте солнцезащитные кремы с SPF не ниже 30 (а лучше 50+), с широким спектром защиты (UVA и UVB). Обновляйте крем каждые 2 часа, особенно после купания или потоотделения. Носите защитную одежду, шляпы с широкими полями, солнцезащитные очки. Избегайте соляриев — они способствуют старению кожи и повышают риск меланомы не меньше, чем солнце», — сказал врач.

Безопасное поведение на солнце — не только вопрос эстетики, но и долгосрочного здоровья, включая профилактику рака кожи.