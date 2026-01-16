Обвиняют врачей: в Чите у пациентки родился доношенный, но мертвый ребенок

В Чите у беременной доношенный ребенок родился мертвым. Эксперты считают, что гибель связана с ошибками врачей женской консультации, сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале .

23-летняя читинка в сентябре 2022 года во время первой беременности была на учете в женской консультации городского роддома под наблюдением доктора.

Как рассказала юрист организации «Юраптеки» Анастасия Коптеева, во время беременности у пациентки наблюдались серьезные осложнения: гестационный сахарный диабет, инфекции, токсикоз, недостаточная прибавка массы тела. Но в больнице ее не положили, тактика ведения беременности не пересматривалась. Гинеколог говорила, что рвота не более 10 раз в день, то это нормально. А женщина доверилась врачу.

В апреле врач впервые написала под вопросом диагноз «крупный плод». Пациентку направили на УЗИ, там доктор сказал, что у женщины узкий таз, но в заключении не написал это. В женской консультации размеры таза не замеряли, впервые исследование провели в родильном зале.

В 39 недель у читинки выявили антенатальную гибель плода, после этого она родила мертворожденную девочку весом 3710 грамм. Малышка была доношенной.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, у плода были признаки внутриутробной гипоксии за несколько недель до родов. Беременной не провели допплерометрию, не выявили у нее хроническую плацентарную недостаточность и не направили на своевременную госпитализацию. Эксперты уверены, что между действиями врачей и гибелью девочки есть связь.

Ранее уголовное дело не возбуждали, так как в законодательстве не было критериев оценки вреда плоду, но проверки страховой компании и Минздрава Забайкальского края выявили нарушения в оказании медпомощи беременной. Роддому выдали предписание об их устранении.

Семья требует выплаты в 10 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.