Профилактика онкологических заболеваний требует не хаотичных обследований, а четкого и осознанного подхода с учетом возраста и наследственности, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Обследования нужно делать с умом. Если не знаете, что делать в своем возрасте, обращайтесь к специалисту. Важно помнить, какая онкопатология была у ваших папы, мамы, бабушек, дедушек. Опухоли бывают множественные. Вы можете быть носителем генетических синдромов, которые вызывают рак практически в 80–100% случаев (например, семейный аденоматозный полипоз)», — сказал Симаков.

Он добавил, что с 40 лет рекомендуется проходить ЭГДС и видеоколоноскопию раз в 5 лет, а при наличии рака толстой кишки в роду — раз в 3 года. При различных обстоятельствах сроки контроля могут еще сокращаться.

«Дорогим дамам — гинеколог, маммография. Выполняйте прививки от папилломавируса для профилактики рака шейки матки, если она в доступе. Это совсем не лишнее занятие. Флюорография, особенно в регионах с повышенными рисками туберкулеза или наличием канцерогенов, которые могут попадать через дыхательные пути (асбест, металлургические заводы)», — рассказал врач.

Симаков уточнил, что если пациент курит и есть отягощенный анамнез в виде рака легких или гортани в роду, рекомендуется делать видеоларингоскопию и компьютерную томографию органов грудной клетки раз в год вместо флюорографии.

«Медицинские осмотры согласно возрасту и для снижения онкорисков проводятся в РФ и странах СНГ, важно их проходить. К сожалению, по достаточно большому количеству опухолей медицина еще не выработала четких правил контроля, например, при раке поджелудочной железы. В таких случаях прибегают к индивидуальным рекомендациям врача — эндоскопическому УЗИ раз в 2–3 года, МРХПГ, но пока четких международно утвержденных правил нет», — отметил специалист.

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака. Эта дата призвана повышать осведомленность населения Земли об онкологических заболеваниях.

