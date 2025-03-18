Обмороки, диарея и рвота: ротавирус атаковал россиян на курорте в Египте

На египетском курорте Макади, расположенном в 35 км от Хургады, зафиксирована массовая вспышка ротавируса среди российских туристов. Многие отдыхающие жалуются на тяжелые симптомы — сильную рвоту, диарею и даже потерю сознания, которые проявляются через 3–5 дней после начала отдыха, сообщает SHOT .

Десятки россиян были госпитализированы, нескольким из них в местных больницах диагностировали ротавирусную инфекцию. Туристы связывают вспышку заболевания с низким качеством воды. Они отмечают, что вода из-под крана имеет неприятный запах, вызывающий тошноту. У детей появляются высыпания на коже и шелушение.

Одна из отдыхающих рассказала, что у ее дочери резко поднялась температура, девочку начало рвать. В больнице ребенку ввели какой-то препарат, после чего врачи ошибочно диагностировали аппендицит и уже чуть было не провели операцию. Женщине пришлось забрать дочь и продолжить лечение в номере отеля.

После массовой вспышки заболевания в один из отелей на Макади прибыла делегация, в состав которой вошли медики. После такого визита сотрудники отеля начали работать в одноразовых перчатках.

Ранее семью россиян на отдыхе в Таиланде искусали клещи, пострадали мать, отец и двое детей. Женщина вернулась в РФ с боррелиозом.