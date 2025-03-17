Подцепили боррелиоз: клещи массово кусают россиян в Таиланде

Российскую семью в Таиланде во время отдыха искусали клещи с боррелиозом

Клещи кусают туристов из РФ в Таиланде. Жительница Санкт-Петербурга вернулась домой и узнала, что у нее боррелиоз, сообщает SHOT .

Россиянка с супругом, дочерью и сыном снимали виллу в Патонге на Пхукете. Что-то укусило мальчика под мышку. На следующий день шея, висок, ухо и плечо начали болеть уже у матери. Укусы сопровождались головной болью и повышением температуры.

Супруг осмотрел место, где укусили россиянку. Он заметил лапки клеща. Оказалось, что ночью членистоногие покусали всех членов семьи. Причем сына под глазом, а дочку — в висок.

Россиянка с мужем и детьми поехала в местную больницу. Врачи уверили ее, что энцефалита у местных клещей почти никогда не бывает, и дали ей с ребятами антибиотик от боррелиоза. Суммарно за время отдыха семью укусили 11 раз.

Вернувшись в Петербург, россиянка сдала анализы. Врачи выяснили, что у девушки есть антитела к боррелиозу, после чего сказали пройти антибактериальную терапию.

Ранее врач-эпидемиолог Раменской больницы предупредил, что в Московском регионе активизировались клещи. Это произошло из-за того, что весна наступила слишком рано.