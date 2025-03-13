Врач-эпидемиолог Раменской больницы предупредил об активизации клещей

Из-за раннего наступления весны в Московской области активизировались клещи. Первый случай присасывания членистоногого к человеку зафиксирован в Сергиевом Посаде. Врач-эпидемиолог Раменской больницы Егор Кузьминов рассказал, что клещи встречаются в лесах, парках, на кустарниках высотой до 1,5 м. Насекомые могут находиться не только в лесопарковых зонах, но и в городской и сельской местностях. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Врач предупреждает, что при обнаружении присосавшегося клеща нельзя пытаться удалить его самостоятельно. Это может привести к занесению инфекции в организм человека. Необходимо как можно скорее обратиться в медучреждение.

В Подмосковье клещи могут быть переносчиками таких заболеваний, как клещевой боррелиоз, другие риккетсиозы, анаплазмоз и эрлихиоз. После удаления необходимо отнести его в лабораторию на исследование. При необходимости врач назначит курс антибиотиков.

Есть еще одна инфекция — клещевой энцефалит. Данное заболевание не встречается в Раменском округе, но у нее летальность очень высокая, остаются после перенесения инфекции осложнения для нервной системы. Это вакциноуправляемая инфекция. Сделать прививку можно в Раменской больнице.

Также Егор Кузьминов напомнил, что жители должны быть осторожны с домашними питомцами, которые могут принести клещей с улицы. Чтобы обезопасить себя от присасывания паразитов, во время прогулок на природе рекомендуется надевать закрытую одежду и использовать репелленты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.