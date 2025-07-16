Российскому стационару грозит штраф за помощь покусанному сусликом ребенку

В Нижнем Новгороде возник скандал вокруг ситуации с несовершеннолетним, пострадавшим от укуса суслика. В стационаре отказывались планово вакцинировать ребенка против бешенства, поскольку ситуация не подпадала под критерии экстренной помощи, но необходимый укол все-таки сделали. Теперь страховая компания может оштрафовать медучреждение за помощь пациенту, сообщает pravda-nn.ru .

Все началось с того, что мать пострадавшего пришла в приемное отделение одного из детских стационаров с требованием сделать мальчику очередной укол против бешенства. Медики отказались вакцинировать ребенка, ссылаясь на регламент оказания медпомощи.

В стационаре поясняли, что обстоятельства, при которых женщина с ребенком обратилась к ним, не подпадают под критерии оказания экстренной помощи — пострадавшего покусали еще несколько недель назад, и на момент обращения ему требовалась уже третья, плановая доза вакцины. Действующие нормы гласят, что такие вакцинации нужно проводить в поликлинике по месту прописки, а не в любом удобном для пациента медучреждении.

Несмотря на формальный отказ, врачи решили пойти навстречу семье и вакцинировали ребенка. Однако теперь проблемы грозят уже самому стационару — страховая компания может оштрафовать медучреждение за нарушение программы государственных гарантий.