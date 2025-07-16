Выпускник из Егорьевска поделился, как пересдача помогла ему сдать ЕГЭ на 100 баллов

К семи егорьевским выпускникам, сдавшим Единый государственный экзамен на 100 баллов, присоединился одиннадцатиклассник из школы № 13, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Никита Субботин, получив 86 баллов на ЕГЭ по русскому языку, решил, что такой результат его не устраивает, и записался на пересдачу.

«Было спорное, как мне кажется, задание по тексту, и я не все критерии оценки сочинения учел — люблю писать так, как идет, не думая, есть ли у эксперта возможность снять балл. Апелляция баллов мне не прибавила, но, проговорив с экспертом около 40 минут, я разузнал все нюансы, понял, как можно адаптироваться к сочинению формата ЕГЭ. И успешно написал», — делится Никита.

Никита является абсолютным отличником, а также неоднократным призером муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, математике, английскому языку, информатике. Он также призер региональной олимпиады по физике им. Дж. Кл. Максвелла. Но даже с такими результатами максимальный балл одиннадцатиклассника очень удивил.

«Эмоции непередаваемые. Безумно приятно осознавать, что сделал максимум и не зря рискнул, решив пойти на пересдачу. Около недели мы всей семьей ждали результатов. И 11 июля меня разбудили заветным „у тебя 100“», — рассказывает выпускник.

Новая вершина поможет юноше поступить в желаемый вуз — МГТУ им. Баумана — и осуществить мечты.

«Миллионером до 18 стать не получилось, попробую миллионером в принципе. А там разберемся», — смеется Никита.

Любой язык, считает Никита Субботин, — инструмент. А профессионализм в обращении с инструментом открывает самые разные возможности: от коммерческих до духовных.

«Мне греет душу сам факт, что проблем с родным языком у меня нет, он мне нравится, мне интересно с ним», — говорит 100-балльник, выражая особую благодарность своему педагогу Ирине Николаевне Макаркиной.

Никиту и его преподавателя с этим достижением поздравили глава округа и представители Комитета по образованию.

«За время обучения в школе Никита проявил себя целеустремленной личностью, активно участвовал в делах класса и школы. Мы желаем Никите и дальше продолжать идти к своим целям, достигать новых вершин и не останавливаться на достигнутом!» — отметили в Комитете по образованию городского округа Егорьевск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.