NYT: В Китае разрабатывают таблетки для продления жизни до 120 лет

Китайская компания Lonvi Biosciences разрабатывает таблетки для продления жизни от 100 до 120 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что таблетки против старения создаются на основе соединения, содержащегося в экстракте виноградных косточек.

В статье утверждается, что в виноградных косточках выделяются особые молекулы, уничтожающие стареющие клетки, которые не умирают и вредят здоровым клеткам. Компания якобы нашла способ производства капсул с высокой концентрацией этих молекул.

Ранее ученый установил предельный срок человеческой жизни. Несмотря на то, что пересадка органов может значительно продлить жизнь, даже самые передовые достижения медицины не способны обеспечить бессмертие.

Руководитель отдела иммунологии в институте Рослина и Королевской ветеринарной школе Эдинбурга Нил Мабботт подчеркнул, что теоретическая граница человеческой жизни по-прежнему составляет 120-125 лет.