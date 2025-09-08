Назван предельный срок человеческой жизни

Ученый установил предельный срок человеческой жизни. Несмотря на то, что пересадка органов может значительно продлить жизнь, даже самые передовые достижения медицины не способны обеспечить бессмертие. Руководитель отдела иммунологии в институте Рослина и Королевской ветеринарной школе Эдинбурга Нил Мабботт подчеркнул, что теоретическая граница человеческой жизни по-прежнему составляет 120-125 лет, сообщает Infox со ссылкой на BBC.

Специалист отметил, что в настоящее время трансплантации почек, печени и сердца спасают множество жизней. Донорские органы могут успешно функционировать в течение десятилетий, особенно если они изначально были здоровыми, а пациент тщательно соблюдает предписания врачей. Однако любое хирургическое вмешательство сопряжено с рисками: сама процедура сложна, а необходимый прием иммуносупрессоров может повысить восприимчивость к инфекциям.

В настоящее время ученые активно работают над созданием «идеальных» органов, используя генетически модифицированные органы свиней и ткани, полученные из человеческих стволовых клеток. По словам эксперта, первые опыты уже проведены, но пересадка свиных органов обеспечивала лишь непродолжительное выживание пациентов. Полностью функционирующие искусственные аналоги остаются лишь целью для будущих разработок.

По мнению Мабботта, даже при регулярной замене органов общее старение организма будет продолжаться. Ученый подчеркнул, что с возрастом восстановление после болезней, травм и стрессовых ситуаций происходит все менее эффективно.

«Новые технологии действительно создают предпосылки для более долгой и качественной жизни, но говорить о „бессмертии“ пока рано», — заключил профессор.