Чудо-овощ и суперфуд: нутрициолог назвала продукт, который спасет от язвы

При употреблении свеклы риск развития аллергических реакций минимален, а уникальные свойства свеклы делают ее настоящим суперфудом. В том числе она защищает слизистую желудка от повреждений, сообщила РИАМО нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова.

Красная свекла содержит уникальные компоненты: клетчатку, диетические нитраты, витамин U и бетаин — мощный фитонутриент, способствующий выведению из организма токсинов, улучшающий работу печени и общий метаболизм.

«Витамин U, который содержит свекла, также называют „противоязвенным“ витамином, он снижает избыточную секрецию соляной кислоты и защищает слизистые желудка от повреждений. Свекла в сыром виде и свекольный сок улучшают пищеварение и повышают аппетит. Но свежевыжатый свекольный сок следует принимать с осторожностью — перед употреблением рекомендуется отстаивать его в течение 2-3 часов в холодном темном месте. Прием свекольного сока возможен курсами по 10-14 дней. Клетчатка и органические кислоты способствуют профилактике запоров, так как стимулируют перистальтику кишечника», — сказала эксперт.

При этом употреблять свеклу в период обострения язвы не рекомендуется. Предпочтительнее ее есть в период ремиссии.

Суточная норма (150-200 грамм корнеплода) содержит:

40-50% от суточной потребности витамина В9—- снижает вероятность выкидыша и риск развития пороков у плода во время беременности, особенно на ранних сроках. У детей дошкольного и школьного возраста свекла укрепляет иммунитет, помогает легче справляться с интенсивными интеллектуальными нагрузками.

7-10% от суточной потребности витамина В6 поддерживает здоровье нервной системы, улучшает настроение, уменьшает тревожность и раздражительность.

400-500% от суточной нормы кремния — сохраняет упругость кожи, повышает плотность костей.

60-80% от суточной нормы хрома — уменьшает тягу к сладкому и мучному, способствует профилактике инсулинорезистентности.

20-30% от суточной нормы меди — способствует профилактике раннего появления морщин и седых волос.

Бетаин поддерживает здоровье кишечника, помогает усвоению пищи, активирует пищеварительные ферменты, нормализует состав кишечной микробиоты. Бетаин также уменьшает накопление жира в печени и улучшает выведение токсичных веществ.

Свекольный сок может способствовать профилактике нейродегенеративных заболеваний, поскольку улучшает мозговое кровообращение и питание нервных клеток.

«По результатам исследований умственные способности младенцев выше, если у мамы во время беременности уровень бетаина в крови сохранялся на высоком уровне. Поэтому, согласно исследованиям, регулярное употребление свеклы помогает развитию детского интеллекта», — добавила нутрициолог.