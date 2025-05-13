Нутрициолог раскрыла главные причины появления хронической усталости

Усталость стала для современного человека обыденностью. Ее списывают на загруженность, возраст, но просыпаться с ощущением, будто ночью разгружал вагоны, чувствовать вечную слабость — это не норма. Хроническая усталость — это не отдельная болезнь. Это сигнал организма, что ему чего-то остро не хватает, рассказала РИАМО диетолог, нутрициолог, основатель школы здорового питания Lilystarfit и популярный блогер Лилия Стародубцева.

Чаще всего за этим стоят дефициты питательных веществ.

Причем история нередко оказывается глубже, чем кажется на первый взгляд. Однажды к Стародубцевой обратилась женщина, которая год ходила по психологам, пытаясь справиться с постоянным чувством опустошения. Ей выписывали препараты, советовали больше отдыхать. Но, по факту, у нее были тотальные дефициты: железа, витамина D, магния. После коррекции и устранения первопричины нарушения усвоения к ней буквально вернулась жизнь, появились силы, энергия, желания. Она начала не просто «существовать», а жить полноценно. И таких случаев — множество.

«Почему мы в дефицитах, хотя еды вокруг полно? Может показаться, что с сегодняшним изобилием продуктов попасть в дефициты сложно. Но реальность другая. Большинство рациона у современного человека — это переработанные продукты; „пустые“ калории без витаминов и минералов; малое количество овощей, зелени, полноценного белка. Мы едим много, но получаем мало настоящего питания. А иногда даже правильное питание не спасает: если кишечник работает плохо, усвоение нарушается. Проблемы со слизистой, воспаленный кишечник, застой желчи — все это перекрывает доступ к нужным веществам, и дефициты только накапливаются», — объяснила нутрициолог.

Распространенные дефициты

1. Витамин D. Недостаток витамина D связан не только с иммунитетом и костями. Он влияет на уровень энергии, воспаление в организме, настроение. Дефицит D часто выглядит как банальная слабость или депрессия.

2. Железо. Даже легкая анемия снижает насыщение тканей кислородом. Итог — постоянная сонливость, головные боли, нехватка сил.

3. Магний. Его называют минералом спокойствия. Без магния плохо расслабляются мышцы и нервная система, появляется раздражительность, бессонница, хроническое напряжение.

4. Витамины группы В отвечают за энергообмен и работу нервной системы. При их нехватке усталость приходит очень быстро, а концентрация страдает.

5. Коэнзим Q10 — клеточная «батарейка». Без него падает энергия на самом базовом уровне — в каждой клетке.

6. Белок. Недостаток белка приводит к тому, что организму нечем строить ферменты, гормоны, восстанавливать ткани. Постоянная вялость — частый признак белкового дефицита.

Почему нельзя просто купить витамины?

«Потому что важно понять не только, чего не хватает, но и почему. Самолечение может привести к ошибкам: избыток железа опасен для печени и сердца, витамин D в неправильной дозировке может нарушить баланс кальция и негативно сказываться на печени и почках. А при скрытых нарушениях ЖКТ прием БАДов может быть бесполезным», — рассказала нутрициолог.

Сначала нужно провести диагностику: проверить основные показатели, оценить состояние пищеварительной системы, выяснить первопричины дефицитов. И только потом грамотно и точечно восполнять, поддерживая организм через питание, работу с ЖКТ и профессионально подобранные нутрицевтики.

«Хроническая усталость — это не „особенность характера“, не „ленивость“ и не просто стресс. Это крик организма о помощи. Когда мы восполняем дефициты и устраняем причины их появления, к человеку возвращаются силы, свет в глазах и желание жить. И это лучшее доказательство того, что здоровье — это база для всего», — заключила Стародубцева.