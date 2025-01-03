Нутрициолог Панова рассказала россиянам, в каком виде имбирь полезнее всего

Для достижения максимального терапевтического эффекта при лечении простудных заболеваний лучше всего использовать имбирь в свежем виде, об этом рассказала диетолог и нутрициолог Ольга Панова, пишет Sputnik .

«Если вы хотите победить простудное заболевание, лучше всего употреблять свежий корень имбиря. Можете добавлять его куда угодно: и в чай, и в каши, и в супы, и в салаты, в смузи. Можно заварить имбирный чай», — рассказала Панова.

Специалист также упомянула альтернативные варианты использования имбиря. Хотя они менее действенны, но тоже полезны: сухой порошок можно добавлять в различные блюда и напитки, а маринованный имбирь использовать как дополнение к основным блюдам.

Панова предупреждает о необходимости контролировать количество употребляемого имбиря. Превышение дневной нормы в 4 грамма способно спровоцировать ряд неприятных симптомов, включая учащенное сердцебиение, проблемы с желудком и диарею.

При этом рекомендованная доза достаточно щедрая, главное — соблюдать меру при использовании этой пряности.