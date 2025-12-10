Нутрициолог назвала самое вредное блюдо на новогоднем столе

Нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, что классический салат оливье считается самым вредным блюдом на новогоднем столе из-за высокой калорийности и содержания насыщенных жиров, сообщает «ФедералПресс» .

Салат оливье традиционно занимает центральное место на новогоднем столе, однако в классическом исполнении он становится одним из самых калорийных и тяжелых блюд праздника.

Эксперт пояснила, что в состав классического оливье обычно входят вареный картофель, колбаса или ветчина, куриные яйца, консервированный зеленый горошек, соленые или маринованные огурцы и большое количество майонеза. Такое сочетание ингредиентов делает салат очень калорийным и насыщенным жирами, а также источником лишней соли.

«Таким образом, самым вредным салатом оливье делают сочетание жирной заправки, переработанных мясных продуктов и избытка соли. Внимательный подход к ингредиентам и умеренность в порциях позволяют сохранить традицию, не превращая ее в испытание для здоровья и фигуры», — подытожила Яблокова.

Специалист рекомендовала заменить колбасу на отварное мясо, использовать домашний майонез или натуральный йогурт, а консервированный горошек — на замороженный. Такие изменения помогут сделать блюдо менее вредным.

