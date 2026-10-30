Нутрициолог Ляшенко объяснила, когда усталость требует обращения к врачу

Нутрициолог Марина Ляшенко предупредила: усталость, которая не проходит после отдыха, может указывать на нехватку витаминов и микроэлементов или другие проблемы со здоровьем.

Осенне-зимнюю усталость часто вызывают нехватка солнца и прогулок, нарушения сна и снижение физической активности, объяснила нутрициолог, эксперт компании EGENY Марина Ляшенко. В таком случае после выходных, полноценного сна или тренировки самочувствие может улучшиться.

«Если слабость держится неделями, сон не возвращает чувство бодрости, стало сложнее концентрироваться, появились головокружения, бледность, одышка при привычной нагрузке или другие непривычные симптомы, лучше не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно. Усталость может быть связана с разными причинами, и разобраться в них помогают врач и анализы», — уточнила Марина Ляшенко в эфире радио Sputnik.

Эксперт посоветовала не пытаться справиться с усталостью с помощью одной добавки. Основой восстановления остаются полноценное питание, сон и движение. Добавки, по ее словам, могут лишь дополнить эту систему, если подходят рациону и потребностям человека.

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