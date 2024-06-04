Нутрициолог Хлопова развеяла миф о дороговизне правильного питания

У переходящих на здоровое питание людей может возникнуть впечатление о высокой стоимости продуктов для этого. Однако ежедневный рацион человека, заботящегося о здоровье, состоит из простых продуктов, которые можно приобрести в любом магазине, сообщила РИАМО нутрициолог Юлия Хлопова.

Согласно столичным ценам закусочных быстрого питания, стоимость бургера (170 грамм) составляет 270 рублей, картошки фри (153 грамма) — 160 рублей, соус (25 грамм) — 55 рублей и напитка (300 мл) — 120 рублей. Таким образом, итоговая сумма обеда будет 605 рублей.

«Да, это очень удобно быстро съесть и забыть, но быстро вспомнить из-за дискомфорта в желудке, нарушения пищеварения и относительной пользы для вашего образа жизни в рамках мегаполиса», — сказала Хлопова.

Например, в известной сети магазинов продуктов салатный микс «Зеленое ассорти» (75 грамм) стоит 152 рубля, гречка (900 грамм) — 81 рубль, авокадо хасс (1 штука) — 130 рублей, консервированная кукуруза без сахара (340 грамм) — 118 рублей, сербская брынза (200 грамм) — 229 рублей, а стейк из филе куриной грудки (450 грамм) — 349 рублей. Всего получается 1059 рублей.

Из данных продуктов можно сделать сытный и вкусный боул. Для этого понадобится: 100 грамм отварной гречки (60 грамм сухой), 80 грамм филе курицы на гриле, 100 грамм томленой говядины, 40 грамм сербской брынзы, половинка авокадо, 30 грамм кукурузы и 30 грамм зелени.

Эксперт отметила, что себестоимость перекуса составит 250 рублей, что почти в два раза дешевле, чем питаться в ресторанах быстрого питания. Вес готового блюда — 380 граммов.

«Этой порцией вы не только наедитесь, но еще будете долго вспоминать и благодарить себя за отсутствие тяжести в желудке и удивитесь своей продуктивности», — добавила нутрициолог.

По словам специалиста, одна закупка продуктов также позволяет приготовить и суп, и горячее на остальные приемы пищи на несколько дней. Если человек ходит в магазин со списком продуктов, то будет легко не перебрать лишнего, а потом не выкидывать просроченное. Также это позволяет значительно экономить время.

«Достать контейнер с едой кратно быстрее, чем идти до кафе, ждать заказ и потом куда-то бежать. Ваш ресторан там, где вы решите это сами», — заключила Хлопова.