Нутрициолог Дивинская объяснила, как завтрак влияет на иммунитет

Эксперт заявила, что 70% иммунных клеток находятся в кишечнике

Нутрициолог и биохимик Анна Дивинская рассказала, что состояние иммунитета на 70% зависит от работы кишечника и рациона, особенно завтрака, сообщает Nord-News .

Весной многие сталкиваются с нехваткой витамина С и чаще болеют простудами. По словам специалиста, ключевую роль в защите организма играет кишечник, где сосредоточено около 70% иммунных клеток.

Анна Дивинская пояснила, что в кишечнике находится около 39 миллионов бактерий, которые регулируют активность T-лимфоцитов и помогают организму противостоять вирусам. При нарушении микробиома возрастает риск простуд и обострений аллергии.

Особое значение имеет завтрак. Быстрые углеводы — сладкие хлопья и белый хлеб — подавляют образование жирных кислот и ухудшают работу кишечника. Продукты, богатые клетчаткой, напротив, активизируют полезные бактерии и снижают воспалительные процессы.

Эксперт рекомендовала включать в утренний рацион натуральный йогурт или кефир без сахара, овсянку или гречку на воде. Источником аминокислот служат творог и яйца, а квашеная капуста выступает природным пробиотиком благодаря молочнокислым бактериям.

