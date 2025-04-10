Нутрициолог Баев рассказал правду о влиянии парацетамола на сперматозоиды

Новое исследование ученых о влиянии некоторых препаратов, в том числе парацетамола, на жизнеспособность сперматозоидов всколыхнуло общественность. Врач по гигиене питания, эпидемиологии, нутрициолог Дмитрий Баев в разговоре с РИАМО рассказал правду, что препарат может негативно повлиять на здоровье мужчин только при длительном приеме.

По словам Баева, парацетамол не так опасен, как может показаться на первый взгляд. Препарат действительно может повлиять на жизнеспособность сперматозоидов, но произойти это может только при длительном систематическом применении. Убирать это лекарство из аптечки не стоит, если нет злоупотребления, а используется оно при понижении температуры тела или в качестве обезболивания в определенных ситуациях и только по назначению врача.

«Речь идет не об эпизодическом приеме при простуде, а о регулярном — несколько раз в неделю в течение месяцев. В таких случаях препарат способен снижать подвижность сперматозоидов, нарушая работу митохондрий — клеточных „энергостанций“. Кроме того, усиливается окислительный стресс: препарат увеличивает выработку свободных радикалов, которые повреждают липиды, белки и ДНК сперматозоидов. Это приводит к фрагментации ДНК — одной из причин мужского бесплодия», — пояснил Баев.

Эксперт считает, что в исследовании ученых речь идет именно о длительном приеме препарата, который длится не один месяц и его дозировка начинается от отметки в 1000 мг/сутки и выше. Единичные приемы в терапевтических дозировках (500–1000 мг) вряд ли нанесут значительный вред, поэтому не стоит торопиться выкидывать препарат из аптечки.

«У мужчин, регулярно принимающих препарат, показатели спермограммы могут ухудшаться. Однако эти изменения, как правило, обратимы — после отмены препарата качество спермы восстанавливается в течение 2–3 месяцев», — отмечает эксперт.

Ранее сообщалось, что кроме парацетамола на подвижность сперматозоидов негативно влияют еще и ибупрофен, анальгин и кетонал.