Только с осторожностью: уролог оценил опасность парацетамола для мужчин

Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что вывод британских и датских ученых о вреде парацетамола для мужского здоровья имеет нюанс: он опасен только при передозировке, сообщает Life.ru .

«В конечном итоге уровень тестостерона в крови может снижаться, а тестостерон отвечает за нормальное созревание сперматозоидов. Поэтому от приема парацетамола, но (это принципиально важно) в больших дозах, можно ожидать снижения уровня, количества сперматозоидов, их подвижности, качества и уменьшения количества живых форм», — пояснил доктор.

Это касается и других нестероидных препаратов — ибупрофена, анальгина и кетанола. Все они в больших дозах плохо влияют на мужское здоровье.

Ранее сообщалось, что «Виагра» может вернуться в Россию. Однако эти таблетки в ряде случаев могут не сработать — например, для мужчин с ожирением и диабетом.