Новогодняя бессонница: врач объяснил, почему сон «ломается» именно зимой

«Зима — пора, когда даже те, кто обычно спит как младенец, могут столкнуться с бессонницей. Во многом это связано с праздничным ритмом жизни: новогодняя ночь без сна, пробуждение ближе к вечеру, а отход ко сну — уже под утро. Такой график легко превращается в привычку на все время каникул, а после выхода на работу организм „ломается“ — возникает инсомния», — сказал Новиков.

Он посоветовал не пытаться резко вернуться к обычному графику. Лучше делать это постепенно: ложитесь спать каждую ночь на 15–30 минут раньше, чем в предыдущую.

«Уснуть помогут проверенные средства: теплая ванна, чай с ромашкой или мелиссой, приглушенный свет и отказ от гаджетов за час до сна. Создайте в спальне подходящие условия. Плотные стеклопакеты, хоть и сохраняют тепло, делают комнату герметичной, а отопление — сухой. Сухой и душный воздух мешает глубокому сну», — отметил сомнолог.

По его словам, если нет увлажнителя, то следует положить мокрое полотенце на батарею, поставить емкость с водой или развесить влажную ткань.

«Также полезно проветривать комнату перед сном — свежий, прохладный (но не морозный) воздух улучшает засыпание. Учитывайте и то, что зимой мы двигаемся меньше: выбираем транспорт вместо пеших прогулок, реже выходим на свежий воздух. Особенно это касается пожилых людей и офисных работников, которые весь день проводят в четырех стенах», — уточнил Новиков.

Врач подчеркнул, что именно физическая активность «запускает» усталость, необходимую для здорового сна. Даже 20–30 минут ходьбы в день или короткая утренняя зарядка помогут.

«Физическая нагрузка не только улучшает сон, но и стимулирует выработку эндорфинов — гормонов хорошего настроения, а значит, и повышает общую работоспособность», — резюмировал специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.