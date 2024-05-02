Novo Nordisk зафиксировала рост продаж препарата для похудения Wegovy

По итогам I квартала текущего года чистая прибыль датской фармацевтической компании Novo Nordisk 25,4 млрд датских крон или 3,65 млрд долларов, что на 28% выше аналогичного показателя прошлого года. Это, в том числе связано с неослабевающим спросом на препарат для снижения веса Wegovy, сообщает «Коммерсант» .

По данным компании, с января по март продажи Novo Nordisk выросли до 9,4 млрд долларов (+22%), а операционная прибыль увеличилась до 4,6 млрд долларов (+27%).

За I квартал 2024 года продажи препарата для похудения Wegovy составили 1,3 млрд долларов (+107%). За первые 3 месяца текущего года продажи всего пакета препаратов для снижения веса взлетели на 41% и составили 1,6 млрд долларов.

В январе в Соединенных Штатах одобрили датский препарат для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с лишним весом. На сегодняшний день Wegovy получают 130 тыс. американцев еженедельно.

Благодаря повышенному мировому спросу на датские препараты для похудения компания Novo Nordisk с рыночной стоимостью более 500 млрд долларов стала самой дорогой на территории Европы в 2023 году.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире отечественный препарат, которые предназначен для лечения болезни Бехтерева. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug).