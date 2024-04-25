Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева

Отечественный Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат, которые предназначен для лечения болезни Бехтерева. Он создан в России, сообщает РБК .

Его разработали ученые из Российского национального исследовательского медуниверситета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова, института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН вместе с отечественной фармкомпанией BIOCAD.

ВОЗ присвоила данному препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг (seniprutug).

Болезнь Бехтерева является хроническим воспалительным заболеванием межпозвоночных суставов. В организме при этом антитела принимают хрящевую ткань за инородную, поэтому она замещается костной. В итоге в позвоночнике возникает боль и скованность, плохо влияет на его подвижность.

Новый отечественный препарат помогает уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма. Проведенные начальные клинические исследования показали, что развитие болезни у пациентов останавливается, при этом не снижается активность иммунной системы в целом. В ходе клинических испытаний еще выявили высокую эффективность и безопасность данного лекарства.

Один из разработчиков препарата, ректор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Сергей Лукьянов рассказал, что seniprutug помогает пациентам полностью остановить заболевание. Также у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания. Разработанные ранее препараты позволяли только купировать воспаление, но при этом болезнь у людей не проходила и прогрессировала.