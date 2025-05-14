Новая эпидемия XXI века: у детей все чаще диагностируют сахарный диабет

Мир столкнулся с тревожной тенденцией — сахарный диабет стремительно «молодеет». Еще недавно считавшийся болезнью взрослых, сегодня он все чаще диагностируется у детей и подростков. Родителям важно вовремя заметить коварную болезнь, сообщила РИАМО детский врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Мария Кучигина.

Тихая эпидемия

Сахарный диабет первого типа, для которого характерно разрушение клеток поджелудочной, продуцирующих инсулин, собственной иммунной системой, превратился в глобальную проблему педиатрии. Только в 2021 году более 1,2 млн детей и подростков во всем мире жили с этим диагнозом. Особую тревогу вызывает тот факт, что 54% заболевших — дети младше 15 лет.

«Ежегодно армия юных диабетиков пополняется на 150 тыс. человек. При этом географическая карта заболеваемости поражает контрастами: в благополучной Скандинавии и на итальянской Сардинии показатели в 5–7 раз выше, чем в Китае или Мексике. Россия, к сожалению, демонстрирует устойчивый рост случаев — почти 50 тыс. пациентов до 18 лет по последним данным», — рассказала Кучигина.

По словам врача, коварство болезни — в ее стремительном развитии. После провоцирующего фактора (инфекции, стресса) до критического состояния может пройти всего несколько дней. Характерные симптомы — жажда, частое мочеиспускание, потеря веса — часто остаются без внимания, пока ребенок не оказывается в реанимации с кетоацидозом.

Гены и мифы

Несмотря на наследственный компонент, генетическая лотерея — лишь часть проблемы. Риск передачи болезни от одного родителя не превышает 5%, от обоих — 20%. Гораздо опаснее экологические триггеры: ранний перевод на искусственное вскармливание, энтеровирусные инфекции, дефицит витамина D, избыток нитратов в питании.

«При этом главный миф — связь диабета с избытком сладкого — продолжает жить, мешая ранней диагностике», — подчеркнула эндокринолог.

Жизнь вопреки

Современная медицина пока не может предложить исцеление, но дает инструменты для полноценной жизни. Инсулиновые помпы, системы непрерывного мониторинга глюкозы, новые виды инсулина — все это превращает диабет из приговора в особый образ жизни.

При этом пофилактика остается нашим главным оружием: грудное вскармливание минимум до 6 месяцев, сбалансированное питание без пищевых «мусоров», регулярная физическая активность, контроль уровня витамина D, внимание к ранним симптомам.

«Родителям из групп риска стоит обсудить с эндокринологом возможность скрининговых исследований. Помните: осведомленность — лучшая защита от этой невидимой эпидемии», — заключила специалист.