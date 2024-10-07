Нобелевскую премию по медицине получили ученые из США

Двое американских ученых получили Нобелевскую премию по медицине в 2024 году. Они открыли молекулы микроРНК, которые регулируют работу генов, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление, опубликованное в аккаунте премии в соцсети Х.

Нобелевскую премию в сферах физиологии и медицины получили Гэри Равкан и Виктор Амброс. Они открыли молекулы микроРНК, а также их роль в посттранскрипционной регуляции генов.

С 7 по 14 октября 2024 года в Стокгольме и Осло объявят лауреатов Нобелевской премии по другим направлениям. Награды вручат 10 декабря.

Ранее ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко сказал, что выдвинул основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию. Его запрос уже поддержали некоторые иностранные организации и преподавательский состав университетов стран Азии и Африки.