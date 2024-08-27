Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию

Ректор «Евразийского международного университета» (ЕМУ) Константин Клименко заявил, что выдвинул основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию, сообщает Газета.ru .

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал Клименко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время представление уже поддержали ряд общественных организаций и университетов из азиатских и африканских стран.

Ректор ЕМУ добавил, что направил бизнесмену приглашение на Дубайский инвестиционный форум БРИКС. Дуров может принять участие удаленно, если к этому времени будет находиться под арестом во Франции.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при сходе с частного самолета, который прилетел из Азербайджана. Срок задержания бизнесмена уже был дважды продлен. Основатель Telegram проходит подозреваемым по делу о киберпреступлениях.