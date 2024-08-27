Павла Дурова выдвинули на Нобелевскую премию
Ректор «Евразийского международного университета» (ЕМУ) Константин Клименко заявил, что выдвинул основателя Telegram Павла Дурова на Нобелевскую премию, сообщает Газета.ru.
«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал Клименко в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что в настоящее время представление уже поддержали ряд общественных организаций и университетов из азиатских и африканских стран.
Ректор ЕМУ добавил, что направил бизнесмену приглашение на Дубайский инвестиционный форум БРИКС. Дуров может принять участие удаленно, если к этому времени будет находиться под арестом во Франции.
Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже при сходе с частного самолета, который прилетел из Азербайджана. Срок задержания бизнесмена уже был дважды продлен. Основатель Telegram проходит подозреваемым по делу о киберпреступлениях.